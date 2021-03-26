В Пыть-Яхе проводят комплексную реабилитацию пациентов после COVID-19 Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Пыть-Яхской окружной больнице проводят комплексную реабилитацию пациентов, перенёсших COVID-19. С января этого года жители города, переболевшие коронавирусом в средней и тяжелой форме, с глубокими поражениями органов дыхания, проходят реабилитацию. Средний курс реабилитации рассчитан на 14-16 дней.

- Участковые врачи направляют к нам пациентов, нуждающихся в стационарном восстановительном лечении, это градация 3,4,5 по шкале реабилитационной маршрутизации. Каждого поступающего на такое лечение осматривает мультидисциплинарная бригада врачей, которая определяет исходный функциональный статус пациента, степень нарушения функции легких, сердечно-сосудистой системы, других хронических заболеваний, если они есть, и в соответствии с этой информацией составляется индивидуальная программа реабилитации, - рассказывает специалист по реабилитации, врач-кардиолог терапевтического отделения Юлия Поспелова.

- Основными эффектами данных процедур является противовоспалительный, трофический и регенераторный эффекты, то есть результатом воздействия процедур на организм улучшается микроциркуляция легочной такни, что ведет к ускорению рассасывания инфильтративных изменений в легких - комментирует врач-физиотерапевт Диана Мукашева.

Диана Мукашева также поясняет, что в результате насыщения воздуха солями хлорида натрия воссоздается микроклимат солевых пещер. Подобранные врачом ЛФК упражнения помогают восстановить дыхательную функцию, способствуют раскрытию нижних отделов легких.

Полный курс реабилитации уже прошли 6 жителей города. Всего переболели COVID-19 за период пандемии 796 пыть-яхцев, 50 из них перенесли заболевание в тяжелой форме и им ещё предстоит пройти программу восстановительных процедур.