Сургут готовится к неизбежным паводкам Фото: Администрация Сургута

В Сургут приходит весна и город уже частично подготовился и продолжает готовится к неизбежным паводкам. Ледоход обещают уже во второй декаде мая. В связи с этим городские службы продолжают вывозить снег с дорог и внутриквартальных проездов, дворов и посёлков. За зиму дорожные службы вывезли более 750 тысяч кубометров снега, а коммунальщики - более 514 тысяч.

Также, Департамент городского хозяйства организовал проверку работоспособности водопропускных труб, ливневой канализации и канав. Городские службы расчищают решётки ливневой канализации и готовят ливнёвку к весеннему паводку. Кроме того, Гидрометеобюро с 1 апреля будет ежедневно отслеживать уровень воды и передавать все данные в ЕДДС. Так что неожиданностей не предвидится.

На постоянном дежурстве находятся спасатели городского звена территориальной подсистемы РСЧС - это 407 человек и 163 единицы техники.