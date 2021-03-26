Мегионец обвиняется в финансировании терроризма Фото: pixabay.com

Лангепасский следственный отдел завёл уголовное дело против 25-летнего жителя города Мегион по статье "содействие террористической деятельности".

В апреле 2016 года подозреваемый, помогая террористической организации, перевёл со своей карты 30 тысяч рублей на банковскую карту знакомой уроженки Республики Дагестан. Женщина, в свою очередь, сняла полученные деньги на территории Турецкой Республики и передала представителям террористической организации.

Стоит отметить, что против этого мужчины уже возбуждено уголовное дело из-за его призывов террористической деятельности, которые он распространял с помощью публичного информационного канала в «Телеграмм».

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма" и "содействие террористической деятельности", он содержится под стражей.

По уголовному делу продолжается расследование.