В Сургуте водитель "ВАЗ" сбил женщину-пешехода Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе 55-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получила травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 39 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает о использовании световозвращающих элементов, особенно в тёмное время суток, а также в плохую погоду. Неосвещённые участки улиц ещё больше усугубляют дорожную ситуацию во время непогоды. В вечернее и ночное время на плохо освещённых участках дорог водитель с довольно большого расстояния заметит пешехода, у которого присутствует хотя бы один светоотражающий элемент на верхней одежде.