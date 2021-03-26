В Нягани прививают от пневмококковой инфекции Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Няганской поликлинике для жителей старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, проводится бесплатная вакцинация против пневмококковой инфекции. Инфекция провоцирует целый комплекс заболеваний, вызываемых бактерией пневмококк. Эти бактерии являются самой частой причиной отита, пневмонии, бактериального менингита и сепсиса. Инфекции передаются воздушно-капельным путём во время разговора, кашля, чихания не только от заболевших людей, но и от бессимптомных носителей.

- Пневмококковая инфекция особенно опасна для пожилых людей. В группе риска находятся лица с хроническими заболеваниями и любыми формами иммунодефицита. Вакцинация от пневмококковой инфекции особо важна для тех, кому противопоказана иммунизация против COVID-19, - отмечает Алёна Шульга, заведующая отделением профилактики.