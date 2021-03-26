Жителя Советского района будут судить за драку и кражи Фото: pixabay.com

Следственный отдел ОМВД России по Советскому району завершил расследование уголовного дела против 32-летнего жителя Советского района. Как сообщают в ведомстве: в апреле прошлого года обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении в квартире одного из домов посёлка Алябьевский Советского района, поссорился со своим другом. Ссора переросла в драку и обвиняемый ударил своего оппонента кулаком по лицу. Из-за удара потерпевший получил двойной перелом челюсти.

Далее, он же, в декабре прошлого года, находился в гостях, в компании своих знакомых и друзей. Молодые люди выпивали и он решил украсть у одного из них 5 тысяч рублей. Затем, тайно вынес телевизор стоимостью около 10 тысяч рублей, принадлежащий хозяйке квартиры.

Таким образом, мужчина может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.