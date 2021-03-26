Вартовчанка собиралась отдохнуть у моря, но нарвалась на мошенников Фото: Виктория Терина

Жители Югры лишились больше 3 миллионов рублей за сутки из-за аферистов.

В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску обратилась местная жительница с заявлением о краже денег. 24-летняя югорчанка решила забронировать 2-х местный номер в Крыму на 19 ночей через интернет. Связалась с мнимыми представителями пансионата, которые в ярких красках описали предстоящий отдых. Девушка повелась на красивые речи собеседника и перевела на указанный счёт 67 тысяч рублей.

Ещё одна сургутянка пыталась спасти свои деньги, но всё безуспешно. Накануне югорчанке позвонили сотрудники банка и сообщили, что на её счету происходят списания денег. Женщина оперативно стала выполнять рекомендации звонивших и перевела на «сберегательный» счёт 150 тысяч, которые остались на картах мошенников.

Не обошлось в этот раз и без мнимых водителей, которые обещали поездки через приложении «БлаБлаКар». На такую уловку купились два сургутских мужчины. Один из них планировал добраться попутно из Сургута до Уфы, потеряв при этом 15 тысяч. Другой бронировал поездку до Тюмени, которая ему обошлась почти в 4 тысячи.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.