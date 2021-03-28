Погода в Югре на 28 марта 2021 года: пасмурно, небольшой снег

В Югре пасмурно, небольшой снег. Фото: Вадим Бегун

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около -2 °С, ночью -7 ºС. Пасмурно, снег. Ветер западный 3 – 6 м/с.

В Сургуте: Днём -7 °С, ночью -9 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер восточный 2-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -7 °С, ночью -9 °С, пасмурно. Ветер северный 4-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -6 °С, ночью -9 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-6 м/с.

В Когалыме: Днём -11°С, ночью -13 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер северный 2-5 м/с.

28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.