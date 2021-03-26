Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 марта 2021 года увеличилось на 81 человека Фото: pixabay.com

В Югре за сутки зарегистрировано и подтверждено лабораторно 81 новый случай коронавирусной инфекции в 14 муниципалитетах. С марта прошлого года в регионе выявлено 53 801 случай коронавируса.

По клинической картине: на момент выявления у 52 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 диагностирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 74 случаях, по 8 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 669 жителей региона, сняты с наблюдения – 201 219 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 797 человек, всего прошли обследование 1 516 710 югорчан.

Случаи коронавируса за сутки выявлены: в Ханты-Мансийске – 20; Сургуте – 15; Нижневартовске – 12; Мегионе – 9; Нягани – 8; Нефтеюганске – 6; Нефтеюганском районе – 2; Югорске – 2; Советском районе – 1; Когалыме – 1; Ханты-Мансийском районе – 1; Нижневартовском районе – 1; Березовском районе – 1.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 49 пациентов, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки ещё 1 человек скончался от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 781 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 88 жителей Югры, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 52 285 югорчан.