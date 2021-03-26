У югорчанина украли дорогой алкоголь и он побежал в полицию с заявлением Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 64 преступления, раскрыто 34. Из них: 13 краж, 15 мошенничеств и 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Советском в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от мужчины о том, что у него из гаража пропал дорогостоящий алкоголь на сумму более 9 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, которым оказался неработающий, ранее судимый за имущественные преступления, молодой человек. Возбуждено уголовное дело.

В Сургуте оперативники задержали 31-летнего мужчин, у которого при себе находился бумажный свёрток с жидким веществом светлого цвета внутри. Как выяснилось это гашишное масло общей массой 0, 76 грамма. Возбуждено уголовное дело, преступник находится под подпиской о невыезде.

В посёлке Игрим Берёзовского района участковый узнал, что один из жителей хранил при себе патроны. Эксперт выяснил, что изъятые патроны относится к боеприпасам и предназначены для стрельбы из охотничьего стрелкового оружия. Во время обыска по месту жительства злоумышленника также обнаружены аналогичные патроны. Возбуждено уголовное дело, мужчина также находится под подпиской о невыезде.

В Радужном с заявлением о краже обратилась местная жительница. Девушка рассказала, что из подъезда её дома пропал велосипед марки «Viper» стоимостью 8 тысяч рублей. Полицейские проверяют информацию и ищут виновных в краже.