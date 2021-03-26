Руководитель предприятия в Сургуте ответит в суде за сокрытие денег перед налоговой Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела против руководителя одного из коммерческих предприятий. Она обвиняется в сокрытии денег от налоговой.

Во время следствия выяснились детали преступления. Так, с января 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемая руководитель коммерческого предприятия без оформления соответствующих трудовых договоров, организовала взаимные расчёты с контрагентами не используя при этом счетов предприятия. В результате, при наличии задолженности по налогам и сборам на сумму более 22 миллионов рублей, деньги от оказанных услуг и выполненных работ в сумме более 3 миллионов рублей, перечислялись в счёт взаиморасчетов с предприятиями, а не погашение налоговой задолженности.

Обвиняемая признала вину и раскаялась. Следователи собрали достаточно доказательств её виновности и уголовное дело направлено в суд.