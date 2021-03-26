Югра присоединится к акции «Час Земли» Фото: Виктория Терина

Ханты-Мансийск присоединится к экологической акции «Час Земли», которая пройдёт 27 марта. Все неравнодушные хантымансийцы выключат свет с 20:30 до 21:30 по местному времени.

Акцию запустил Всемирный фонд дикой природы, который призвал выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Стоит отметить, что Минприроды России совместно с WWF (Всемирный фонд дикой природы) России ежегодно проводят акцию «Час Земли» для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды.

В этом году международный «Час Земли» состоялся уже в 13-й раз. Эта акция – символ бережного отношения к природе, что из года в год позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру и ресурсам планеты.

Специалисты WWF России подготовили специальный тест о вопросах экологии и теме акции, который может пройти каждый желающий на сайте проекта. Пользователю предстоит ответить на семь вопросов, после чего он получит памятку с ценными инструкциями.