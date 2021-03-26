Погода в Югре на 26 марта 2021 года: ночью и утром туман Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 26 марта: температура воздуха днём +1,+6 °С. Температура воздуха ночью 0,-5 ºС, при прояснениях до -10 ºС. Облачно с прояснениями. Днём местами небольшие и умеренные осадки в виде снега. В отдельных районах гололёд, ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный 7 – 12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около +3, +5 °С, ночью -1, -3 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 7 – 12 м/с.

В Сургуте: Днём +4 °С, ночью -2 °С, утром небольшой снег. Ветер юго-западный 3-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём +4 °С, ночью -1 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 3-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +4 °С, ночью -2 °С, утром небольшой снег. Ветер юго-западный 3-6 м/с.

В Когалыме: Днём +2°С, ночью -1 °С, небольшой снег. Ветер западный 3-6 м/с.

В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Руси медведь считался человеком, только в другом облике.