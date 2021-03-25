На владельца сгоревшего в Сургуте общежития завели уголовное дело Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ХМАО – Югре продолжает расследование уголовного дела из-за пожара, произошедшего 20 марта этого года в общежитии, расположенном в доме 16 по улице Промышленная города Сургут.

Как сообщают в ведомстве, 42-летний житель города Сургута совершил поджог помещения общежития ООО «Главснаб». В результате пожара погиб мужчина и пострадало ещё 7 человек, проживавших в общежитии. Во время следствия выяснилось, что помещение на втором этаже в здании не соответствовало законным требованиям проживания в нём людей. Кроме того, там находились неисправные средства пожаротушения, а на первом этаже здания располагалось складское помещение с легковоспламеняющимися жидкостями.

Из-за выявленных нарушений против 42-летнего владельца здания, не имеющего разрешений уполномоченных органов и соответствующего требованиям помещения для проживания людей, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По уголовному делу проводится расследования, выясняются все обстоятельства преступления, а также решается вопрос о наказании владельца общежития.