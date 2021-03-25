В Нижневартовске буксируемый автомобиль выехал на встречку и стал причиной ДТП

В Нижневартовске буксируемый автомобиль выехал на встречку Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.

В Нижневартовске 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген», при буксировке автомобиля «ВАЗ», под управлением 25-летней девушки, не обеспечил безопасность движения транспорта и буксируемый автомобиль выехал на встречку, где он столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулём которого находилась 63-летней женщина. В результате аварии водители «ВАЗ» и «Ниссан» получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 32 – за нарушение требовании к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной трагедии.