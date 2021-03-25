Участники Югорского лыжного марафона должны предоставить тест на COVID-19 Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Каждому участнику VIII Югорского лыжного марафона необходимо иметь при себе справку о результатах лабораторного теста на коронавирусную инфекцию или справку о вакцинации. При этом затраты несут участники мероприятия.

Участники, а также командирующие организации обязаны обеспечить тестирование всех членов команды не ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнования. Стоит отметить, что также к старту допускаются лица 65+ с учётом отрицательного результата теста на COVID – 19 или при наличии вакцины.

Справки будут проверять при выдаче стартовых номеров. Регистрация на лыжный старт продлится до 9 апреля 2021 года на сайте мероприятия. На сегодняшний день зарегистрировано уже больше 1 800 человек. Гонка стартует с 10 апреля 2021. Подробное с Положением можно ознакомиться здесь.