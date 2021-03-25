Жителя Лангепаса задержали за дачу взятки Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело против 49-летнего жителя города Лангепас. Он подозревается в мелком взяточничестве.

Как сообщают в ведомстве, 25 февраля 2021 года около 17 часов подозреваемый находился в одном из кабинетов ОМВД России по городу Лангепас и передал начальнику отдела уголовного розыска в качестве взятки 10 тысяч рублей. Деньги он заплатил за общее покровительство со стороны полиции его предпринимательской деятельности, а также для того, чтобы его родственника, являющегося гражданином Республики Азербайджан не выгнали за пределы Российской Федерации, так как он не имеет право на проживание в РФ.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, мы писали ранее о том, как мегионского предпринимателя задержали за взятку, он заплатил сотруднику Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры.