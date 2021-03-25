Югорчанка, по инструкции аферистов, перевела на "безопасный счет" крупную сумму Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску обратилась 59-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Полицейские выяснили, что потерпевшей позвонил незнакомец, который представился работником Центробанка. Во время разговора он сообщил, что произошел взлом банковских счетов мошенниками, при этом подозреваются работники банка, кроме того происходят попытки оформления кредитов. Через некоторое время ей позвонили лже-полицейские и сказали, что необходимо действовать строго по указаниям работников банка и также предупредил об уголовной ответственности за разглашение информации кому-либо о спецоперации. После этого заявительница по инструкции работника банка перевела 540 тысяч рублей на «безопасный счет».

На следующий день югорчанке вновь позвонили и сообщили, что на её имя пытаются оформить кредит мошенники, поэтому вавртовчанке необходимо самой получить деньги, а после перевести их на «сейфовую ячейку». Под руководством аферистки потерпевшая через мобильное приложение банка оформила онлайн кредит на сумму 2 миллиона 550 тысяч рублей, который также обналичила и перевела на «резервную ячейку».

На этом мнимые банкиры не остановились и позвонили потерпевшей на следующее утро, сообщили что на имя женщины снова оформляется кредит на сумму 1 миллион 200 тысяч. Мошенники снова убедили вартовчанку оформить зеркальный кредит и перевести все деньги на «безопасный счет».

Общий ущерб от действий преступников составил 4 миллиона 274 тысячи 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Расследование продолжается