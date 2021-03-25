Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 марта 2021 года увеличилось на 82 человека Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб в Югре за минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 82 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 53 720 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 80 случаях, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции находятся 6 473 жителей региона, сняты с наблюдения – 201 120 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 101 человек, всего прошли обследование 1 512 913 жителей Югры.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 16; Ханты-Мансийске – 10; Нижневартовске – 9; Нефтеюганском районе – 6; Урае – 6; Нефтеюганске – 5.

Также случаи ковида зарегистрированы: в Нягани – 4; Когалыме – 3; Мегионе – 3; Березовском районе – 3; Кондинском районе – 3; Югорске – 2; Октябрьском районе – 2; Лангепасе – 2; Нижневартовском районе – 2; Пыть-Яхе – 2; Советском районе – 1; Покачах – 1; Белоярском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 47 пациентов по-прежнему тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 780 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 88 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 52 197 югорчан.