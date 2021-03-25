Нижневартовские врачи спасли пациентку с редкой болезнью Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В окружную больницу Нижневартовска обратилась молодая пациентка с жалобами на постоянные боли и гангрену пальцев. Оказалось, девушка уже шесть месяцев лечилась зря. Назначенное лечение не приносило положительного эффекта и за это время она потеряла несколько фаланг пальцев.

- В ходе дообследования был поставлен диагноз – болезнь Рейно. Ввиду полного отсутствия лечения и постоянного курения, возникло полное перекрытие кровотока в кисть (окклюзия лучевой и локтевой артерии), что в перспективе грозило бы ампутацией всей кисти, - рассказывает сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.

По всему миру болезнью Рейно страдают от 5% до 10% - это от 15 до 30 миллионов человек. В разных странах распространенность заболевания колеблется от 2% до 16% населения. Наиболее часто заболевание встречается во Франции, Великобритании, реже – в Италии, Испании. Чаще всего этим недугом страдают женщины детородного возраста.

Чтобы спасти кисть женщины врачи выполнили сложную операцию и восстановили кровоток. Пациентка отказалась от курения и уже выписана домой.