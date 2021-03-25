У вартовчанина нашли почти полкилограмма конопли Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

В дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску сообщили о драке в одной из квартир по улице Мира. Когда по вызову приехали сотрудники патрульно-постовой службы, то нашли у хозяина квартиры зелень - растения неизвестного происхождения, упакованную в наволочку. Когда эксперты провели исследование травы, то выяснилось, что вещество в высушенном виде является частями растения конопля массой 463,75 грамма.

Как рассказал мужчина – некоторое время назад он срезал куст у дачного участка в одном из СОНТ, затем высушил и использовал в личных целях.

В настоящее время против вартовчанина возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, мы писали, как в Кондинском районе уничтожили целое поле конопли. Чтобы травой не воспользовались злоумышленники, сотрудники полиции уничтожили порядка 400 растений на 2 гектарах.