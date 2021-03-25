Погода в Югре на 25 марта 2021 года: ветер и мокрый снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 25 марта: температура воздуха днём 0,+5 °С. Температура воздуха ночью -5,-10 ºС. Переменная облачность. На большей части территории округа небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около 0, +2 °С, ночью -5, -7 ºС. Переменная облачность. Временами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В Сургуте: Днём 0 °С, ночью -4 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 2-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём +1 °С, ночью -4 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 3-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём 0 °С, ночью -3 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 2-6 м/с.

В Когалыме: Днём -1°С, ночью -5 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 2-5 м/с.

Наблюдали в этот день за погодой - туман предвещал урожай льна, овса. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц - бросали им льняные семена.