Тюменские энергетики налаживают взаимодействие с крупнейшими вузами Югры

Фото: Россети Тюмень

Тюменские энергетики сегодня, 24 марта, подписали пятистороннее соглашение с Департаментом образования и молодёжной политики ХМАО-Югры и тремя крупными вузами региона. Знаменательное событие произошло в Ханты-Мансийске на международном научно-практическом форуме «Нефтяная столица».

– В современном мире остро стоит задача поиска и подготовки кадров для реализации конкретных проектов. В настоящее время мы активно внедряем ряд важных технологических решений. В этом нам помогут высококвалифицированные сотрудники. Как раз для этого мы выстроили систему непрерывного образования «школа – вуз – предприятие». Так, только за последние три года практику на наших объектах прошли более 100 югорских студентов, 10 выпускников уже работают в компании, – рассказал и.о. заместителя генерального директора – руководителя аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков.

Он также отметил, что на этом компания не собирается останавливаться, и помимо югорских вузов, планирует вовлекать в проект организаций среднего профессионального образования, а также высших учебных заведений других регионов России.

СПРАВКА «КП»

Образовательная энергосеть «ЭДС Югры» – это проект сетевого взаимодействия между учебными заведениями и предприятиями топливно-энергетического комплекса Ханты-Мансийского автономного округа. В его реализации запланировано участие более 10 крупнейших работодателей. Со стороны высшего образования в проект вошли Нижневартовский, Сургутский, Югорский государственные университеты. «Электродвижущая сила Югры» позволит создать образовательную среду для подготовки будущих энергетиков.