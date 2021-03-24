В Лангепасе проверяют противопожарное состояние детских садов. Фото - 86.mchs.gov.ru.

В Лангепасе проверяют противопожарное состояние дошкольных учреждений. Под прицелом – детский сад № 4. Здесь проверили исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, обследовали пути эвакуации.

– Безопасные условия пребывания детей в дошкольном учреждении - это, в первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам. Пути эвакуации должны без затруднений «пропустить» потоки эвакуируемых. Двери эвакуационных выходов должны открываться без ключа, в наличии должны быть исправные и неповрежденные огнетушители, – рассказал специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Лангепас и Покачи Альберт Малихонов.

В рамках надзорных мероприятий с директором и воспитателями детского сада был проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности. Инспектор не только напомнил работникам требования пожарной безопасности, которые должны соблюдаться на объекте, но и проверил, знают ли воспитатели алгоритм действий в случае возникновения пожара.