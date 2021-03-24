Более 50 сургутян оштрафуют за отсутствие теста на коронавирус. Фото: Ольга Крыльцова

56 сургутян, которые вернулись из-за границы, оштрафуют за отсутствие теста на коронавирус. Административные материалы уже направлены в суд для рассмотрения. Часть из них уже рассмотрены.

– Сохраняются требования, направленные на предотвращение завоза и распространение коронавируса, для иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию страны самолетами, – напомнили в управлении Роспотребнадзора по Югре.

По словам сотрудников ведомства, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны при посадке воздушное судно обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России. По прибытия на территорию Российской Федерации они должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего.