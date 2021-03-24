В Сургуте мужчины-водители за день задавили двух женщин. Фото - окружная ГИБДД.

В Сургуте мужчины-водители за один вчерашний день задавили двух женщин. Всего же за два месяца этого года на дорогах Югры пострадали 42 пешехода.

Так, в 21.00 31-летний водитель «Киа Сид» съехал на тротуар и наехал на 42-летнюю женщину, после чего сбил дорожный знак. В результате ДТП сургутянка получила травмы. Еще один водитель допустил наезд на местную жительницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– На территории округа задержаны 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требовании к перевозке детеи , – рассказали в окружной Госавтоинспекции.