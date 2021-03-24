Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 марта 2021 года увеличилось на 82 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

По сообщению Оперативного штаба, в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 82 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 53 638 случаев новой коронавирусной инфекции. По клинической картине: на момент выявления у 63 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 17 диагностирована пневмония.

За последние сутки в России выявлен 8 861 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 10 355 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 483 471 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 219 летальных исходов, выздоровели 4 098 400 человек.