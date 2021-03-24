Сургутянина ждет суд из-за фиктивной прописки иностранцев. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранцев. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

– Установлено, что с января по июнь 2020 года подсудимый осуществил фиктивную регистрацию двух иностранных граждан в своей квартире. При этом фактически они там никогда не проживали, – рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фиктивно зарегистрированные иностранные граждане сняты с регистрационного учета.