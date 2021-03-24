В Югре руководитель учреждения сам себе выписывал премии за «особо важные» задания. Фото: Ольга Крыльцова

В Югре руководитель бюджетного учреждения «Содружество» сам себе выписывал премии. Мужчина на протяжении двух лет – с 2016 по 2018 – премировал себя за выполнение якобы особо важных заданий.

– Дело в том, что оценка деятельности руководителя, решение вопроса об исполнении им заданий особой важности и сложности, а также его премирование относится к исключительной компетенции главы образования. Но этот вопрос на рассмотрение муниципалитета он не выносил, поощряя себя по собственному усмотрению, – сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

При этом, как показала проверка, никаких особо важных и сложных заданий югорчанин не выполнял. В итоге его оштрафовали на сумму более 500 тысяч рублей.