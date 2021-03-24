В Ханты-Мансийске 55-летний мужчина перевел мошенникам почти два млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ханты-Мансийской полиции с заявлением о мошенничестве обратился житель окружного центра 1966 года рождения. Выяснилось, что заявителю позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил об оформлении кредита на его имя.

В целях предотвращения несанкционированного кредитования, злоумышленник убедил пострадавшего оформить несколько кредитных договоров.

– В общей сложности хантымансиец оформил восемь кредитных договоров в различных банках на общую сумму около 1 700 000 рублей, которые перевел на банковские счета, указанные злоумышленниками, – рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.