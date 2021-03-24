Аферисты придумывают для югорчан новые схемы обмана. Фото: Ольга Крыльцова

За минувшие сутки в Югре зафиксировано 14 фактов мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. На этот раз злоумышленники раздобыли 900 тысяч рублей.

Так, сургутянка в интернете заметила интересное предложение от известной нефтяной компании – распродажу топливных карт по заманчивым ценам. Она решила сэкономить и купить такую карту, списалась с представителями компании и договорилась о сделке. Собеседник через мессенджер скинул югорчанке ссылку, где она указала все необходимые реквизиты банковской карты супруга. Впоследствии со счета были списаны заявленные 7,5 тысяч рублей, но никакой карты так и не пришло.

– В Когалыме 50-летнему мужчине сотрудники банка предложили перевести накопленные бонусы в денежные средства. Югорчанин, конечно же, согласился и доверил все свои персональные данные посторонним людям. Они, в свою очередь, ввели реквизиты банковской карты гражданина и списали с его счета почти 60 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых.