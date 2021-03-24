Югорские студенты могут принять участие в окружном фестивале «Студенческая весна» Фото: страница фестиваля в соцсети

Уже в 18-й раз окружной фестиваль "Студенческая весна" соберёт творческих студентов на своих площадках. Студвесна – это фестиваль творчества для студенческих коллективов и индивидуальных исполнителей профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Югры.

В этом году мероприятие пройдет с 10 по 20 апреля сразу в трёх городах Югры — Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Маршрут фестиваля строится таким образом: с 12 по 13 апреля – Нижневартовск, с 15 по 16 апреля – Сургут, а с 18 по 20 апреля – Ханты-Мансийск.

Студенты от 15 до 27 лет могут заявиться в 10 направлениях, а также принять участие в мастер-классах от жюри. Студвесменами станут обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования округа, а именно студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспиранты очной и заочной формы обучения. Заявку на участие подаёт руководитель делегации от образовательной организации. Подробнее о сроках, требованиях и необходимых документах можно узнать в положении — vk.cc/c00Uq2.