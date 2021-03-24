В Сургуте пройдет второй форум зоозащитных организаций Югры «Фактор Зоо 2021» Фото: Виктория Терина

Второй форум зоозащитных организаций Югры «Фактор Зоо 2021» пройдет в Сургуте 24-25 апреля. Организатор форума – региональное общественное движение помощи бездомным животным «Дай лапу». Мероприятие, которое пройдет в очно-заочном формате, проводится при поддержке фонда президентских грантов. Участники обсудят вопросы создания приютов, принципы прозрачности и открытости некоммерческих организаций, обменяются опытом применения механизмов отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животных, обучатся составлению контент-планов.

В форуме выступят директор Санкт-Петербургского фонда «Я свободен» Ольга Ватомская, директор центра реабилитации временно бездомных животных «ЮНА» Александр Юдин из Москвы, директор благотворительного фонда «Сострадание НН» Владимир Гройсман из Нижнего Новгорода, учредитель и руководитель общественной организации «Котопес» Василина Бронникова из города Сосновый Бор Ленинградской области, заместитель руководителя ветеринарной службы Югры Наталья Ососова и многие другие.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно через сайт регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу».