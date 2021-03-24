В Югре задержали руководителя паспортно-визового сервиса Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске завели уголовное дело против директора окружного филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Она с июля 2020 года по март 2021 года, в интересах своей знакомой, систематически занижала объем фактически выполненных работ и оказанных возглавляемым филиалом услуг. Её знакомая платно оказывала технические услуги, связанные с обращением граждан в паспортно-визовый сервис. В результате ФГУП причинён ущерб на сумму более 4 миллионов рублей.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по ХМАО-Югре по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Накануне в филиале ФГУП «Паспортно-визовый сервис» в Нижневартовске провели обыск, изъята документация, имеющая отношение к делу.

По уголовному делу проводится расследование.