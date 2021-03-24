Погода в Югре на 24 марта 2021 года: мокрый снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 24 марта: температура воздуха днём +3,-2 °С, местами -3,-8 °С. Температура воздуха ночью-3,-8 °С, при прояснениях до -13 ºС. Переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днём порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около 0, +2 °С, ночью -4, -6 ºС. Переменная облачность. Временами небольшие осадки, мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В Сургуте: Днём 0 °С, ночью -4 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 3-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -2 °С, ночью -4 °С, снег. Ветер южный 3-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём 0 °С, ночью -4 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Когалыме: Днём -2°С, ночью -5 °С, небольшой снег. Ветер юго-западный 3-4 м/с.

В этот день подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней - это означало, что днём снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода - можно ждать тёплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши - это считалось предвестием неурожая.