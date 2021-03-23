В столице Югры проходит Первенство УрФО по синхронному плаванию Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Ледовый дворец спорта принял Первенство УрФО по синхронному плаванию среди спортсменок трёх возрастных категорий: 15-18 лет, 13-15 лет и до 13 лет. Их ожидают три соревновательных дня. В соревнованиях принимают участие больше 230 спортсменок из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, а также Югры. Вместе со спортсменками в Ханты-Мансийске собрались тренеры, а также 40 судей разной степени категорий. Мероприятие такого масштаба последний раз проводилось в 2019 году.

- С каждым годом бассейн Ледового дворца спорта расцветает, я хочу отметить, что этот объект соответствует практически всем нормам и требованиям для таких объектов. Есть, с чем сравнить. Это очень комфортный объект для всех: для спортсменок, для судей, для тренеров. В эти дни здесь собрались все субъекты Уральского федерального округа, в которых развит этот вид спорта - поделилась судья соревнований Светлана Ахмедова.

Сегодня синхронистки показали четыре обязательные фигуры, две из которых выбраны судьями по принципу жеребьёвки. Одно из обязательных условий для спортсменок – внешний вид: чёрный купальник и белая шапочка.

Завтра синхронистики всех возрастных категорий продемонстрируют произвольную программу, а 25 марта, в заключительный день мероприятия, судьи оценят олимпийские виды программы.