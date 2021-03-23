В Югре задержан наркодилер с 20 тысячами доз сильнодействующего вещества Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре вместе с ОСН «Гром» задержали 35-летнего жителя Сургута, которого подозревают в сбыте сильнодействующих и ядовитых веществ. У ранее судимого за хранение наркотиков, обнаружили 130 граммов неизвестных веществ. Аналогичное вещество нашли при обыске в квартире подозреваемого, а также на его даче.

Общий вес запрещенных веществ составил около 8,5 кг, что составляет порядка 20 тысяч доз. По заключению эксперта, изъятые препараты являются сильнодействующими веществами «Тропикамид» и «Лирика».

Выяснилось, что мужчина приобретал запрещённые вещества в Интернете для последующего сбыта с помощью закладок.

Против подозреваемого следователями УМВД России по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.