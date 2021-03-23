В Лянторе спасли из горящего дома двух человек Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Пожарным города Лянтора поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частично расселённом доме в 7 микрорайоне.

Когда пожарные приехали на место, наблюдалось плотное задымление в чердачном помещении и во втором подъезде дома. Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно, ещё пятерым помогли покинуть задымленное помещение спасатели. Они узнали от жителей, что в квартире на втором этаже остались люди, которые отказались покидать свою квартиру. В горящий дом немедленно отправились специалисты газодымозащитной службы, одновременно поданы огнетушащие вещества.

В квартире пожарные обнаружили несовершеннолетнюю девушку, они помогли ей накинуть тёплую одежду, простынь и вывели её на улицу. В этой же квартире находился мужчина, который на призыв пожарных покинуть помещение ответил резким отказом, но всё же пожарным удалось убедить его покинуть опасную зону.

Пока длились уговоры, мужчина успел надышаться дымом, и пожарным пришлось вытаскивать его на руках. Когда мужчину вынесли на свежий воздух, за работу принялись врачи скорой помощи.

Очаг пожара локализовали, а затем ликвидировали. Огнём повреждены квартиры в доме и лестничная площадка на общей площади 150 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Ликвидацией пожара занимались 26 человек и 5 единиц техники. Причину пожара и сумму ущерба выясняют дознаватели МЧС России.