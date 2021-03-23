В Сургуте активно избавляются от автохлама Фото: официальный сайт Администрации города Сургута

В Сургуте продолжается работа по зачистке улиц и дворов от бесхозных автомобилей. Только с начала этого года избавились от 20 таких машин. Их дальнейшую судьбу определит специальная комиссия. В 2020 году комиссия признала автохламом 71 автомобиль. Полсотни брошенных машин вывезла спецтехника, а у остальных нашлись собственники.

- Администрация города реагирует на обращения сургутян по автохламу в социальных сетях, на портале «Твой Сургут», по телефону. Информация поступает в контрольное управление, департамент городского хозяйства. Получив обращение, сотрудники контрольного управления выезжают на место размещения бесхозного автомобиля, - рассказал и.о. начальника контрольного управления Администрации города Максим Салий.

От поиска собственника автомобиля и до момента принятия решения о его утилизации в среднем проходит четыре месяца. Всё это время автохлам мешает качественной уборке дорог, придомовых территорий и занимает парковочные места.

- После того как комиссия признала автомобиль бесхозным, подрядная организация осуществляет его вывоз и хранение. Далее если не находится собственник, то подрядчик по решению суда вправе распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению, например, утилизировать, - добавил начальник дорожно-транспортного управления Администрации города Алексей Кононенко.