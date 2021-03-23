Дети в Лангепасе научились правильно разделять и накапливать пластик Фото: pixabay.com

На прошлой неделе в Лангепасе прошла акция «Разделяй и накапливай пластик правильно», приуроченная ко Всемирному дню прав потребителей. Мероприятие организовал отдел экологии, природных ресурсов и несырьевого сектора экономики администрации города вместе с индивидуальным предпринимателем, выполняющим сбор вторсырья на территории муниципалитета.

Участники акции копили пластиковые бутылки и алюминиевые банки, а затем размещали их в контейнеры жёлтого цвета, установленные в общественных местах города. А для подтверждения делали фотографию на фоне контейнера.

Всего за десять дней на электронную почту пришло 60 снимков. Их авторы — учащиеся второй школы и воспитанники четвёртого детского сада «Солнышко». Всех ребят наградили полезными призами, предоставленными региональным оператором по обращению с ТКО АО «Югра-Экология». - Очень порадовал тот факт, что активными участниками акции стали именно дети, ведь именно от них во многом зависит состояние окружающей среды в будущем. Важно, чтобы ребята с раннего возраста осознавали свою личную ответственность и понимали, что каждый из них способен принести реальную пользу экологии, - отметил начальник отдела экологии, природных ресурсов и несырьевого сектора экономики администрации города Иван Планида.