В Пыть-Яхе водителям рассказали об акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Пыть-Яхе водителям рассказали о акции «Сообщи, где торгуют смертью» Фото: ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Яху

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» госавтоинспекторы Пыть-Яха провели профилактические беседы с автолюбителями города. Мероприятие организовано для привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также получения от людей информации о преступлениях.

Автоинспекторы рассказали водителям, что управление транспортом в состоянии наркотического опьянения может привести к трагическим последствиям. Кроме того, сотрудники ГИБДД напомнили водителям, что за управление автомобилем, а также передачу управления тому, находящемуся в состоянии опьянения, влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет.

Всем участникам акции полицейские вручили тематические листовки.

А также правоохранители призывают югорчан не оставаться равнодушными и сообщать о случаях сбыта и потребления наркотиков по телефонам дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре 8 (3467) 398-215, 398-216, а также по телефонам 102, 112 (круглосуточно).