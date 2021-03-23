Житель Нефтеюганска решил купить автомобиль, но "подарил" деньги аферистам Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 11 случаев мошенничества, ущерб от которых составил около 1 миллиона рублей. На этот раз чаще всего жертвами аферистов стали представители сильного пола.

Так, 27-летний житель Нефтеюганска на сайте бесплатных объявлений нашёл для себя подходящую модель автомобиля, списался с продавцом и уточнил технические характеристики. Продавец запросил у югорчанина предоплату и мужчина перевёл на неизвестный счет 35 тысяч рублей.

На похожие "фокусы" купился 57-летний вартовчанин, который через соцсети решил купить балалайку-контрабас, стоимостью 10 тысяч рублей. Мужчина договорился об оплате и вместо 1 транзакции выполнил 2, тем самым пополнил счёт незнакомки на 20 тысяч рублей. После оплаты товара мнимая хозяйка перестала выходить на связь.

В Пыть-Яхе мужчина повёлся на речи сотрудников банка. Эти мнимые специалисты запугали югорчанина, рассказав, что с его счёта могут списать деньги мошенники. Мужчина перевёл около 260 тысяч на резервные ячейки не только собственные деньги, но и кредитные. Решил сохранить всё и сразу, но вместо ячеек деньги поступили на счета аферистов.

62-летний сургутянин решил купить авиабилеты, нашёл подходящие на интернет-сайте «flot-avia.onlain» и оплатил их, через банковскую карту. Покупка обошлась ему в 10 тысяч рублей, которыми распорядятся очередные аферисты.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.