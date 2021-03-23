В Ханты-Мансийске пройдет открытие Международного форума «Нефтяная столица» Фото: Городской информационный центр

Завтра, 24 марта, в Ханты-Мансийске состоится открытие Международного молодёжного научно-практического форума «Нефтяная столица». Специалисты представят проекты по развитию нефтегазовых, промышленных и экологически безопасных технологий. Одним из главных мероприятий станет пленарная дискуссия «SMART-НЕФТЬ», посвящённая цифровизации и новым интеллектуальным технологиям.

Выставочная часть форума впервые пройдёт онлайн. Свои научные разработки на выставке «Инновации. Развитие – 2021» представят компании Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Тюмени. Также в программе заявлен образовательный проект «ЭнерГений», первый курс которого стартовал в Югре в феврале 2020 года.

В этом году участвуют школьники из Югры, Тюмени и Санкт-Петербурга, а также студенты из 11 вузов страны.

Форум проходит уже в четвёртый раз и в этом году он приурочен к 90-летию со дня рождения заслуженного советского и российского геолога, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова.

Подробнее о программе мероприятий можно узнать на официальном сайте форума.