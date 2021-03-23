В Югре водитель, сбивший мальчика заплатит ему компенсацию Фото: Виктория Терина

Прокуратура Нижневартовского района провела проверку по обращению жительницы посёлка Излучинск о защите прав её 8-летнего сына, который получил травму в результате ДТП

Проверка показала, что в мае 2020 года водитель легкового автомобиля сбил малолетнего пешехода. В результате аварии, несовершеннолетний получил травму и лёгкий вред здоровью.

Прокурор района встал на защиту ребёнка и обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в пользу мальчика. Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетнего 50 тысяч рублей.

Водитель добровольно исполнил решение суда, после вступления его в законную силу.

Напомним, как жительница Берёзовского района добилась компенсации морального вреда за побои ребёнка и благодаря вмешательству прокуратуры преступник будет платить 30 тысяч рублей.