Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 марта 2021 года увеличилось на 78 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 78 новых случаев COVID-19 в 8 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 53 556 случаев новой коронавирусной инфекции. По клинической картине: на момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония.

Контакт установлен в 77 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 053 югорчанина, сняты с наблюдения – 200 636 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 756 человека, всего прошли обследование 1 504 759 жителей региона.

Случаи коронавируса за сутки выявлены: в Сургуте – 21; Ханты-Мансийске – 15; Нижневартовске – 11; Нягани – 9; Когалыме – 6; Нефтеюганском районе – 6; Сургутском районе – 6; Мегионе – 4.

В тяжелом состоянии находятся 47 пациентов, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 780 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписана по выздоровлению 80 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 52 016 югорчан.