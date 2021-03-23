В Югорске мужчина проломил стены гаража и вынес ценности Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений, по горячим следам раскрыто 30.

В Югорске 31-летний мужчина, проломив стены гаража в ГТ «Южный» по улице Промышленной, украл из гаража чужое имущество общей стоимостью 34 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте молодой человек, украл сотовый телефон стоимостью 45 тысяч рублей из квартиры по улице А. Усольцева. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в СИЗО за ранее совершённые преступления. Мужчина уже неоднократно судим за кражу.

За минувшие дни раскрыто 4 ранее совершенных преступления. Так, сотрудники УНК УМВД России по ХМАО-Югре нашли ранее судимого 22-летнего мужчину, который продал мужчине наркотики массой 0,08 грамма. Подозреваемый сознался в преступлении, он содержится в ИВС за ранее совершённые преступления.