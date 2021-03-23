Жители Октябрьского района продолжают прививаться от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

БУ «Октябрьская районная больница» организовала выезд медработников на Рогожниковское месторождения для вакцинации от коронавируса сотрудников Управления технологического транспорта. Две бригады, состоящие из медицинских работников участковых больниц посёлка Карымкары и села Малого Атлыма, в течение двух рабочих дней первым компонентом вакцины Гам-Ковид-Вак привили 214 человек.

Перед прививкой все прошли обязательный осмотр с термометрией бесконтактным способом, осмотром горла и носа, измерением частоты пульса и артериального давления. Во время опроса фельдшер исключал наличие противопоказаний к вакцинации, предупреждал о возможных реакциях и выдавал памятку с информацией, помогал заполнять добровольное согласие на вакцинацию. На основании проведенного опроса и осмотра сотрудники направлялись на вакцинацию, но двоих человек по результатам осмотра до прививки временно не допустили.