В Нягани нашли угонщика автомобиля по отпечаткам пальцев Фото: Виктория Терина

В Нягани в полицию обратился 44-летний житель города и сообщил об угоне его автомобиля, который стоял припаркованный во дворе дома.

Сотрудники ДПС нашли пропавший автомобиль на другом конце города, а эксперты криминалисты, осмотрев транспорт, на руле, рычаге переключения передач и капоте заметили отпечатки пальцев, предположительно принадлежащие угонщику. Именно по найденным отпечаткам удалось узнать подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый 24-летний житель города. На момент задержания мужчина находился в гостях у своей подруги.

По словам задержанного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он захотел поехать в гости к своей знакомой и прокатить её по ночному городу, не имея своего автомобиля, решил угнать чужой, припаркованный неподалеку от его дома.

Отделом дознания ОМВД России по городу Нягани против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, которое может грозить югорчанину - лишение свободы сроком до 5 лет.