Погода в Югре на 23 марта 2021 года: облачно с прояснениями Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 23 марта: температура воздуха днём +2, -3 °С, местами -4, -9 °С. Температура воздуха ночью -10, -15 ºС, на востоке округа до -20 °С, в западных районах до -5 ºС. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около 0, -2 °С, ночью -10, -12 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7 – 12 м/с.

В Сургуте: Днём 0 °С, ночью -5 °С, облачно с прояснениями, ночью снег. Ветер южный 3-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём 0 °С, ночью -8 °С, облачно с прояснениями. Ветер южный 2-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём 0 °С, ночью -5 °С, облачно с прояснениями. Ветер южный 4-5 м/с.

В Когалыме: Днём -3°С, ночью -6 °С, пасмурно. Ветер южный 3-5 м/с.

В этот день существовали приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.