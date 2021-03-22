В Югре снизили грузоподъемность девяти ледовых переправ. Фото - 86.mchs.gov.ru.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам приступили к сезонному снижению грузоподъемности ледовых переправ в регионе. Так, снижена грузоподъемность до 15 тонн на восьми переправах межмуниципального значения в Кондинском районе и на одной переправе через протоку Байбалаковская в Ханты-Мансийском районе (по направлению на с.п. Согом).

– На остальных ледовых переправах межмуниципального значения разрешено движение транспортных средств массой до 30 тонн. На сегодняшний день в регионе действуют 98 ледовых переправ, 56 из них межмуниципального значения, – сообщили в ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Государственные инспекторы по маломерным судам рекомендуют при движении по льду через водоемы пользоваться только оборудованными ледовыми переправами, при этом необходимо строго выполняя требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами, учитывать грузоподъемность и правила безопасного поведения на льду.